В ЦСКА сообщили, что были заинтересованы в трансфере Радамеля Фалькао

«Вариант с переходом Фалькао был. Радамель — большой игрок», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Фалькао созванивался с полузащитником красно-синих Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а Фалькао владеет недвижимостью в США. Игрок решил не рисковать.