Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Монако
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Аяччо
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Эмполи
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:05
Ланс
Нант
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Лилль
43
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Кадис
Все события
14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Мы увидели, что такое российский футбол в Азии. Всё ещё думаете переходить?

Ощущение, что ничего хорошего от трансфера не будет.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Четыре матча. Три — с участием сборной России. И один — «Зенита». Все соперники из Азии: кто-то из центральной, но есть и из более непривычной — Ирана. Похоже, лучшее время для основных выводов.

Инфраструктура. Она есть. Её качество? Это примерно то, что было в 2000-х в России. Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан — всё примерно похоже. Пара узких входов, где толпятся болельщики, масштабные, но не особо вместительные трибуны. Архитектура сплошь советская. Качество полей спорное: на Бишкек Карпин жаловался даже спустя месяцы после матча. Иран ушёл не так далеко. Разве что арена у них побольше.

ТВ-картинка. Важная вещь, согласитесь? Ведь большинство не ездят со сборной и клубами на выезд. И им важно смотреть футбол в хорошем визуальном сопровождении. А теперь вспомните матчи сборной прошлого года. Выкиньте из головы качество футбола, которого в принципе не было. И оцените исключительно натурный эффект. Кажется, на это было тяжело смотреть, даже если бы вместо России играла Аргентина. Зачастую позитивный антураж создаёт арена. Даже при съёмке самых качественных камер. Увы, в центральной Азии пока не построили большие и классные стадионы. Хотя в некоторых странах к этому очень близки. А Иран — вообще отдельная история. Тот случай, когда матч полностью снимала местная компания. В итоге — голоса на заднем фоне, размазанная и засветлённая картинка, на которую больно смотреть.

Источник: Чемпионат.com

Уровень футбола. Абсолютно такой же. Если делать выводы только по этим товарищеским матчам — никаких сомнений. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Кыргызстан победили, пусть и не вполне заслуженно. С Таджикистаном абсолютно равная игра, как и с Узбекистаном. И закономерные ничьи. С иранским лидером «Зенит» наиграл на один гол. Но мог пропустить трижды. Не сомневаюсь, если бы соперники встретились ещё раз — счёт был бы другим. Питер в топовой форме сильнее. А с двумя составами — всё точно так же. Это к вопросу о прогрессе. Каким может быть рост, если играешь с равными командами? Никаким.

Источник: Чемпионат.com

Болельщики. Здесь всё классно. В Азии очень любят футбол. Пусть и редко — свой. В Кыргызстане смотрят РПЛ, как и в соседних республиках. Понятно, что не брезгуют и топовыми европейскими лигами. В Иране обожают «Реал», «Ливерпуль» и остальных. Но на матчи своих тоже ходят. На сборную России полные трибуны не собрались разве что в Узбекистане. В остальном — биток. И искренний интерес одновременно с большим удивлением.

Да, есть и другая Азия. С роскошными стадионами и картинкой в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне. Или Японии с Австралией. Там с этим никаких проблем. Надо лишь долететь, путь-то неблизкий.

Как известно, переходов из Европы в Азию никогда не было. Но есть обратные примеры — Казахстан. Вот они точно ни разу не пожалели, что выбрали европейский путь. Тоже пример, который не стоит забывать.

Готова ли Россия к трансферу в Азию? Да, ко всему быстро привыкаешь. Если федерация сдвинется туда, то через пару лет мы уже не испытаем большой диссонанс. Хоть и не забудем, что была такая Европа. Ведь главный футбол останется там.

Дмитрий Зимин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 эскизов, 2000 рублей и слезинка: как создавали олмпийского мишку
«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь