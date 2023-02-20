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00:14 (мск), источник: Sport24

А. Тихонов: Гражданство Малкому и Клаудиньо? Это нормально — хороших русских футболистов практически не осталось

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на новость о получении российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

"Что страшного в том, что за нашу сборную будут играть иностранцы? Я к этому нормально отношусь. Ради бога! Дело в том, что тут вопрос класса футболистов. Если они игроки высокого уровня, то добро пожаловать в российский футбол! У нас, к великому сожалению, практически не осталось хороших футболистов. Не можем обыграть ни Узбекистан, ни кого-то еще.

Этим бразильцам из «Зенита» надо будет показывать хорошую игру на поле. Если не будут выкладываться на максимуме, не будут им платить и выгонят их на улицу. Поэтому у них и выбора-то нет. Дай бог, пусть будут гражданами РФ. Сколько лет мы поднимаем российский футбол и нихрена сделать не можем. Надо срочно что-то менять!", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

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