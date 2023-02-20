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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Председатель совета директоров «Локомотива» назвал бюджет клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

— Можете огласить размер бюджета?

— 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

— Неплохой бюджет.

— Неплохой, безусловно. Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестерке нашей лиги.

Ранее Нагорных объяснил, почему Владимир Леонченко остался на посту генерального директора клуба.

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