«Спартаку» весной будет проще, чем «Зениту»? Разбор календаря РПЛ
У красно-белых более лёгкие соперники.
У красно-белых более лёгкие соперники.
Фиксируем даты возвращения российского футбола. 22 февраля — рестарт Кубка России. 3 марта — возобновление РПЛ, где осталось сыграть 13 туров. Так что самое время изучить календари претендентов на два трофея. Важный нюанс: даты матчей после 20-го тура (то есть со 2 апреля) — предварительные. Точные будут опубликованы РПЛ позднее.
Преимущества и недостатки питерского календаря на весну во многом зависят от Кубка России. В осенней части в турнире играли резервисты. В том числе поэтому «Зенит» в группе заскочил только на третье место. И теперь вынужден ехать в Ульяновск и в −10°С отвечать за ошибки осени.
Никто не знает, какой состав поедет играть с «Волгой». Мимо точно дисквалифицированные бразильцы. Не исключено, что Семак использует даже не второй состав, а резерв со смесью молодёжи. Вряд ли какой-то тренер захочет ломать важных игроков перед запуском борьбы за пятый титул кряду. Можно сыграть так и посмотреть, что получится. Если Кубок остаётся — интенсивность увеличивается. Нет — всё куда проще.
Из 12 матчей в РПЛ семь — домашние. Шесть матчей с топами. На своём поле с «Динамо» (23 апреля), «Спартаком» (7 мая) и «Краснодаром» (14 мая). Есть три серьёзные игры на выезде — с ЦСКА (19 марта), «Локомотивом» (9 апреля) и «Ростовом» (16 апреля). По сути, у команды остался только один долгий выезд (из-за закрытого аэропорта) — как раз в Ростов-на-Дону.
Половина матчей точно будут напряжёнными. Зато у Питера красивый финиш. Последние три тура — «Оренбург», «Сочи» и «Факел». Это на случай, если вдруг борьба получится серьёзной до самого конца.
У «Спартака» отчасти похожая история. Многое зависит от того, что поставят красно-белые на первое место: выиграть 12 матчей весной в РПЛ и стать реальным конкурентом «Зенита» либо направить все силы и на Кубок, чтобы взять его во второй раз подряд. Естественно, любой тренер скажет — надо выигрывать каждый матч. Но, так или иначе, в ближайший месяц приоритет обозначится. «Спартаку» тяжелее будет вылететь из Кубка. Даже в случае проигрыша «Локо» в четвертьфинале они продолжат борьбу за трофей.
А в РПЛ, на первый взгляд, их календарь попроще, чем у «Зенита». 8 из 12 матчей команда Абаскаля проведёт на своём поле. Трижды придётся слетать за пределы Москвы и области — в Оренбург, Петербург и Самару в последнем туре. Все поезда закончились осенью. Если, опять же, не Кубок.
По соперникам — осталось пять топовых матчей. Четыре из них — дома: «Динамо» (9 апреля), «Краснодар» (23 апреля), «Ростов» (30 апреля) и ЦСКА (21 мая). Также впереди игра с «Зенитом» на выезде (7 мая).
Согласитесь, всё выглядит проще. Но поможет ли?
Это уже традиция. «Ростов» часто плохо проводит весну. Первый звоночек прозвенел уже на Зимнем кубке РПЛ, когда команда за три матча забила 0 мячей. Да и календарь на оставшуюся часть сезона не располагает к прорыву. Так что можно спрогнозировать, что южане постепенно скатятся с третьего места в таблице.
6 из 12 матчей «Ростов» проведёт дома. Из крупных соперников — «Локо» (4 марта) и «Зенит» (16 апреля). Состоится и два серьёзных выезда — оба в Москву (скорее всего, на поезде) — там «Спартак» (30 апреля) и ЦСКА (3 июня).
Из далёких выездов остались «Урал» и «Оренбург». Но есть и два ближних — «Краснодар» и «Сочи». Поездить команде Карпина ещё в любом случае придётся.
Объединим четвёртое и пятое места РПЛ в один пункт. Хотя бы потому, что у них по 29 очков. Отставание от «Зенита» — 13 очков, от «Спартака» — 7. Так что вряд ли они уже смогут побороться за что-то серьёзное.
У «Динамо» шесть матчей на своём поле и ещё три — в Москве или области. Получается, только три больших выезда — один раз даже в не самый удобный Краснодар. С командой Владимира Ивича динамовцы сыграют 11 марта. После будет ещё несколько топ-соперников: «Спартак» (9 апреля), «Зенит» (23 апреля) и «Локомотив» (28 мая).
У ЦСКА семь матчей дома и ещё один — в Москве. Так что четырежды предстоит съездить подальше. 19 марта к армейцам в гости приедет «Зенит», 23 апреля — «Локомотив», а 3 июня — «Ростов». Есть и спаренный гостевой выезд — «Спартак» 21 мая и «Краснодар» — 28-го.
Дмитрий Зимин