Ренан — о переходе в «Зенит»: я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя

«Первые впечатления после приезда? Я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться. Как меня встретили одноклубники? Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, приём был теплым. В “Зените” много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив. О чём успели рассказать соотечественники? Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется. Хочется уже скорее начать полноценную работу Что скажу болельщикам команды? Давай, “Зенит”!», — приводит слова Ренана официальный сайт «Зенита».