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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Ренан — о переходе в «Зенит»: я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, присоединившийся к команде сегодня, 20 февраля, рассказал о своих эмоциях от перехода в санкт-петербургский клуб, отметив, что новые одноклубники оказали 19-летнему игроку радушный приём.

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Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Зенит»

«Первые впечатления после приезда? Я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться. Как меня встретили одноклубники? Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, приём был теплым. В “Зените” много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив. О чём успели рассказать соотечественники? Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется. Хочется уже скорее начать полноценную работу Что скажу болельщикам команды? Давай, “Зенит”!», — приводит слова Ренана официальный сайт «Зенита».

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