Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за 19-летнего россиянина 13 миллионов евро и намерен предложить футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год.

14 февраля турецкое издание Gezen Dokuz сообщало, что «Динамо» и «Галатасарай» достигли принципиальной договоренности о трансфере полузащитника.

Зимнее трансферное окно в Турции закрылось 18 февраля, трансфер может состояться только летом, после завершения сезона-2022/23.