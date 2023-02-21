Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Наполи
Футбол. Зарубежный
20.02
Хетафе
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
20.02
Торино
Кремонезе
22
Футбол. Кубок России
22.02
Ростов
Урал
Футбол. Кубок России
22.02
Локомотив
Спартак
Все события
11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай», утверждает инсайдер Николо Скира.

Динамо
ГалатасарайПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за 19-летнего россиянина 13 миллионов евро и намерен предложить футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год.

14 февраля турецкое издание Gezen Dokuz сообщало, что «Динамо» и «Галатасарай» достигли принципиальной договоренности о трансфере полузащитника.

Зимнее трансферное окно в Турции закрылось 18 февраля, трансфер может состояться только летом, после завершения сезона-2022/23.

Арсен Захарян — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь