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11:07 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проведет благотворительный матч с турецким «Фенербахче»

Игра пройдет в Стамбуле.

Зенит
ФенербахчеТоварищеские матчи: календарь
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Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче» договорились о проведении благотворительного товарищеского футбольного матча 23 марта, все средства от проведения игры будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

«Мы согласовали с президентом клуба и главным тренером проведение матча с “Фенербахче” 23 марта в Стамбуле, — сказал Медведев. — Со спортивной точки зрения “Фенербахче” — это участник плей-офф Лиги Европы, очень сильный клуб. Здесь есть и аспект, связанный с трагическими событиями в Турции — разрушительным землетрясением. Все средства пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясения».

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 41 тыс. человек. 20 февраля в провинции Хатай произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, в результате которых погибли шесть человек.

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