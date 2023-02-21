«Зенит» проведет благотворительный матч с турецким «Фенербахче»
Игра пройдет в Стамбуле.
Игра пройдет в Стамбуле.
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче» договорились о проведении благотворительного товарищеского футбольного матча 23 марта, все средства от проведения игры будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
«Мы согласовали с президентом клуба и главным тренером проведение матча с “Фенербахче” 23 марта в Стамбуле, — сказал Медведев. — Со спортивной точки зрения “Фенербахче” — это участник плей-офф Лиги Европы, очень сильный клуб. Здесь есть и аспект, связанный с трагическими событиями в Турции — разрушительным землетрясением. Все средства пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясения».
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 41 тыс. человек. 20 февраля в провинции Хатай произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, в результате которых погибли шесть человек.