«Зенит» проведет благотворительный матч с турецким «Фенербахче»

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче» договорились о проведении благотворительного товарищеского футбольного матча 23 марта, все средства от проведения игры будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

«Мы согласовали с президентом клуба и главным тренером проведение матча с “Фенербахче” 23 марта в Стамбуле, — сказал Медведев. — Со спортивной точки зрения “Фенербахче” — это участник плей-офф Лиги Европы, очень сильный клуб. Здесь есть и аспект, связанный с трагическими событиями в Турции — разрушительным землетрясением. Все средства пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясения».