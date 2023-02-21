Клаудиньо: соперники «Зенита» стали опаснее, они готовятся навязать борьбу за титул

«Я утвердился во мнении, что Премьер‑лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нём даются с большим трудом. В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул», — цитирует Клаудиньо пресс-служба санкт-петербургского клуба.