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14:41 (мск), источник: RT на русском

Клаудиньо: соперники «Зенита» стали опаснее, они готовятся навязать борьбу за титул

Нападающий «Зенита» Клаудиньо назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) сильным и конкурентным турниром, победы в котором даются с большим трудом.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я утвердился во мнении, что Премьер‑лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нём даются с большим трудом. В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул», — цитирует Клаудиньо пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразилец получит российский паспорт в течение весны.

В нынешнем сезоне 26‑летний Клаудиньо забил три мяча и отдал восемь результативных передач в 19 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

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