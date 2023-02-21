«Крылья Советов» объявили о переходе Александра Зуева

«26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком “Крыльев Советов”. Футболист подписал контракт с нашей командой до конца сезона-2022/2023. Зуев уже выступал за “Крылья” в сезоне-2016/2017. Тогда он провёл за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.



Последний клубом Зуева были “Химки”, он также выступал за московский “Спартак”, “Ростов”, “Рубин”. За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России», — гласит заявление пресс-службы «Крыльев Советов».