«Крылья Советов» объявили о переходе Александра Зуева
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Крылья Советов».
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Крылья Советов».
«26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком “Крыльев Советов”. Футболист подписал контракт с нашей командой до конца сезона-2022/2023. Зуев уже выступал за “Крылья” в сезоне-2016/2017. Тогда он провёл за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.
Последний клубом Зуева были “Химки”, он также выступал за московский “Спартак”, “Ростов”, “Рубин”. За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России», — гласит заявление пресс-службы «Крыльев Советов».
Ранее сообщалось, что игрок расторг контракт с «Химками», за которые выступал в первой части РПЛ.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.