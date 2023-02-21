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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» объявили о переходе Александра Зуева

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Крылья Советов».

Крылья Советов
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком “Крыльев Советов”. Футболист подписал контракт с нашей командой до конца сезона-2022/2023. Зуев уже выступал за “Крылья” в сезоне-2016/2017. Тогда он провёл за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последний клубом Зуева были “Химки”, он также выступал за московский “Спартак”, “Ростов”, “Рубин”. За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России», — гласит заявление пресс-службы «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что игрок расторг контракт с «Химками», за которые выступал в первой части РПЛ.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.

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