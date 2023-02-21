Украинская ассоциация футбола подозревает российский клуб в «договорняках»

Согласно мониторингу представителей УАФ, в этом году в Турции и Кипре могло быть сыграно несколько договорных встреч с участием нескольких команд. По словам председателя комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранки, в «Факеле» играет «дисквалифицированный на Украине за договорные матчи украинский футболист», имя которого не называется. Теперь этот игрок выступает за «Факел», который якобы совершает манипулирование результатами.

«Его “Факел” является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», — заявил Баранка.

«Можно говорить с высокой вероятностью, что в этом году во многих матчах ключом к манипуляциям могли быть арбитры. В таких матчах принимают участие клубы из разных стран. Часто они организуются очень быстро, не анонсируются и проводятся за закрытыми дверями, а единственными зрителями являются агенты (они часто участвуют в схеме манипуляций) и скауты. Последние являются необходимой частью манипуляций, потому что дают возможность делать ставки по всему миру на матчи без какой-либо спортивной ценности», — добавил представитель УАФ.