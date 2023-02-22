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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России

Бывший легионер «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о первых впечатлениях от России. Его слова приводит «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Чорлука описал первый день в Москве фразой «куда я попал?» «На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: “Боже мой, может, лучше будет, если я не пройду медосмотр?”», — вспомнил хорватский легионер.

Чорлука — вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии. С 2012-го и до завершения игровой карьеры в 2021 году футболист выступал на позиции защитника в московском «Локомотиве».

Ранее бразильский форвард «Зенита» Малком рассказал о трудностях изучения русского языка. «Русский язык — это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно», — отметил он.

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