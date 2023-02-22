Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России

Чорлука описал первый день в Москве фразой «куда я попал?» «На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: “Боже мой, может, лучше будет, если я не пройду медосмотр?”», — вспомнил хорватский легионер.