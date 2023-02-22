Клаудиньо рассказал, почему остался в «Зените», несмотря на интерес зарубежных клубов

«Слухи про интерес “Палмейраса” и “Марселя”? Да, эти клубы действительно проявляли реальный интерес, но я рассуждаю так (и, на мой взгляд, это абсолютно открытая и честная позиция): если “Зенит” получит предложение, которое полностью устроит клуб и меня, я не сочту чем-то зазорным его принять. Но если когда-то и придёт время покинуть “Зенит”, то я сделаю это не через чёрный ход, а с поднятой головой, в открытую дверь. Этой зимой я прекрасно понимал, что у меня впереди важные полгода. Мне очень хочется вписать своё имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет команде завоевать десятое чемпионство и, соответственно, добраться до второй звезды, поэтому я здесь. Повторюсь, у меня были конкретные предложения, но осознание того, что моя миссия в “Зените” ещё не выполнена, оказалось сильней.



Я очень благодарен за то, как клуб и город приняли меня. С первого мгновения, как только я вышел из самолёта в Санкт-Петербурге, чувствую себя здесь максимально комфортно, так что моё решение остаться в “Зените” — своего рода благодарность клубу. Играть в “Зените”, приносить радость болельщикам — вот моя мотивация быть здесь. У нас прекрасная команда, замечательный состав, много бразильцев, с которыми нам вместе очень комфортно. Да, печально, что нет еврокубков. Мы заслужили и заслуживаем играть там, но от нас здесь ничего не зависит. Я счастлив в “Зените”, меня абсолютно всё устраивает в Санкт-Петербурге, поэтому решение переподписать контракт летом далось мне легко, ничего сложного в этом вопросе для меня не было», — приводит слова Клаудиньо Вobsoccer.