Геркус покинет пост президента «Торпедо»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Илья Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта, после этого пост займет Ярослав Савин, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Илья Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта, после этого пост займет Ярослав Савин, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Геркус сменил Дениса Маслова на посту президента «Торпедо» 18 августа 2022 года. Ранее он работал в клубе директором по стратегическому развитию. До прихода в «Торпедо» Геркус проработал несколько лет в руководстве московского «Локомотива», занимал посты президента и гендиректора «красно-зеленых». Отмечается, что Савин имеет международное спортивное образование и опыт стажировок в клубах «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай».
«Мной, совместно с советом директоров ФК “Торпедо”, принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю “Торпедо” удачи, побед и сохранения места в Российской премьер-лиге», — сказал Геркус.
«Мы благодарны Илье Леонидовичу за работу в клубе. В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба. Его новый состав в соответствии с принятыми юридическими процедурами будет сформирован до середины марта 2023 года», — заявил исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский.
«Торпедо» 26 февраля проведет первый матч поле зимней паузы. Команда на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» в первом этапе четвертьфинала пути регионов Кубка России. «Торпедо» с 6 очками идет на последней, 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата страны.