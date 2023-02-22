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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Геркус объяснил решение покинуть «Торпедо»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение о расставании с «Торпедо» не было спонтанным, оно назревало и было принято некоторое время назад, заявил президент московского футбольного клуба Илья Геркус, который с 1 марта покинет свой пост.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

О предстоящем уходе Геркуса автозаводский клуб объявил ранее в среду. Бывший президент и гендиректор московского «Локомотива», принципиального соперника «Торпедо», работает в руководстве «черно-белых» с лета 2022 года.

«Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента “Торпедо”, а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период — команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры. Работе по выживанию было посвящено все мое время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в РПЛ, на новом-старом стадионе “Лужники”, привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории “Торпедо”, — написал Геркус в своем Telegram-канале.

«Не все проходило гладко, были сложности, поэтому могу сказать, что решение о расставании не было абсолютно спонтанным — оно назревало и было принято некоторое время назад. Увы, но после раздумий понял, что другого выбора у меня нет. Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом “Торпедо”, его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в премьер-лиге, болельщикам — испытывать радость и гордость за клуб», — добавил функционер.

«Торпедо» с 6 очками идет на последней, 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Черно-белые» возобновят сезон 26 февраля матчем Кубка России с тольяттинским «Акроном» на выезде.

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