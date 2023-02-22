Геркус объяснил решение покинуть «Торпедо»

О предстоящем уходе Геркуса автозаводский клуб объявил ранее в среду. Бывший президент и гендиректор московского «Локомотива», принципиального соперника «Торпедо», работает в руководстве «черно-белых» с лета 2022 года.

«Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента “Торпедо”, а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период — команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры. Работе по выживанию было посвящено все мое время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в РПЛ, на новом-старом стадионе “Лужники”, привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории “Торпедо”, — написал Геркус в своем Telegram-канале.

«Не все проходило гладко, были сложности, поэтому могу сказать, что решение о расставании не было абсолютно спонтанным — оно назревало и было принято некоторое время назад. Увы, но после раздумий понял, что другого выбора у меня нет. Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом “Торпедо”, его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в премьер-лиге, болельщикам — испытывать радость и гордость за клуб», — добавил функционер.