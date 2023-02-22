Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
Спартак
01
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Порту
Футбол. Кубок России
17:30
Ростов
Урал
11
Футбол. Кубок России
23.02
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Кубок России
23.02
ЦСКА
Краснодар
Все события
21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Шишкин объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин объявил о завершении карьеры.

Россия
Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первые, кому это говорю официально: я закончил карьеру игрока», — приводят «Известия» слова Шишкина.

Шишкин — воспитанник «Спартака». Помимо красно-белых и «Локомотива», он играл за «Крылья Советов», «Краснодар» и «Торпедо». Последним клубом в карьере 36-летнего россиянина стало ногинское «Знамя».

Вместе с «Локомотивом» Шишкин дважды выигрывал Кубок России.

Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь