Футболист «Динамо» Лаксальт получил травму колена
Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, отметили в клубе.
Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, отметили в клубе.
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Диего Лаксальт получил повреждение колена на сборах в Турции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе «Динамо».
«На тренировке 20 февраля Диего Лаксальт получил повреждение левого колена, на следующий день со сбора в Турции игрок отправился в Москву. Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьезной травме речи не идет», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
О сроках восстановления 30-летнего игрока не сообщается.
В текущем сезоне Лаксальт провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 23 февраля бело-голубые в Самаре сыграют с «Крыльями Советов» в первом матче ¼ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России, игра начнется в 15:00 мск.