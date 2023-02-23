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10:49 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Динамо» Лаксальт получил травму колена

Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, отметили в клубе.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Диего Лаксальт получил повреждение колена на сборах в Турции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе «Динамо».

«На тренировке 20 февраля Диего Лаксальт получил повреждение левого колена, на следующий день со сбора в Турции игрок отправился в Москву. Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьезной травме речи не идет», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

О сроках восстановления 30-летнего игрока не сообщается.

В текущем сезоне Лаксальт провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 23 февраля бело-голубые в Самаре сыграют с «Крыльями Советов» в первом матче ¼ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России, игра начнется в 15:00 мск.

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