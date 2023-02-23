Футболист «Динамо» Лаксальт получил травму колена

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Диего Лаксальт получил повреждение колена на сборах в Турции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе «Динамо».

«На тренировке 20 февраля Диего Лаксальт получил повреждение левого колена, на следующий день со сбора в Турции игрок отправился в Москву. Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьезной травме речи не идет», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

О сроках восстановления 30-летнего игрока не сообщается.