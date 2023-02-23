Источник: Малком получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД в 2022 году

Отмечается, что треть правонарушений пришлась на ноябрь и декабрь 2022-го. Практически все — за превышение скоростного режима. Малком купил автомобиль Lamborghini Urus в 2021 году у 31-летнего студента питерского ВУЗа из Бразилии. Сообщается, что футболист не откладывает оплату штрафов: за прошлый год он отдал за нарушения ПДД 190 тыс. рублей.