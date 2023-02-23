Матвей Сафонов рассказал об особенности главного тренера «Краснодара» Ивича

«В чём особенность Ивича? Тактические особенности. Но их разглашать будет неправильно. Если не про тактику — дисциплина. Жёсткий ли тренер? Думаю, пока не проявил себя максимально как жёсткий тренер. Но это тот тренер, у которого есть требования — и он требует их выполнения», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.