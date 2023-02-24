Мостовой: Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привёз в Россию

«Не забывайте, что сейчас в штабе, помимо него, есть тренеры по физподготовке, по вратарям, по защитникам, по нападающим, есть аналитики. И каждый отвечает за свою работу. А Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привёз в Россию. И сейчас ещё с ним продлили контракт. Конечно, он пользуется этим. А что ему ещё делать? В Испании его никто особенно-то и не знает, как и в других странах. Стопроцентно», — приводит слова Мостового РИА Новости.