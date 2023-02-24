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12:22 (мск), источник: RT на русском

Мостовой: Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привёз в Россию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

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Источник: РИА "Новости"

«Не забывайте, что сейчас в штабе, помимо него, есть тренеры по физподготовке, по вратарям, по защитникам, по нападающим, есть аналитики. И каждый отвечает за свою работу. А Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привёз в Россию. И сейчас ещё с ним продлили контракт. Конечно, он пользуется этим. А что ему ещё делать? В Испании его никто особенно-то и не знает, как и в других странах. Стопроцентно», — приводит слова Мостового РИА Новости.

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. 22 февраля «Спартак» победил «Локомотив» в первом матче ¼ финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») (1:0).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал преимущества наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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