Мостовой: Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привёз в Россию
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Не забывайте, что сейчас в штабе, помимо него, есть тренеры по физподготовке, по вратарям, по защитникам, по нападающим, есть аналитики. И каждый отвечает за свою работу. А Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привёз в Россию. И сейчас ещё с ним продлили контракт. Конечно, он пользуется этим. А что ему ещё делать? В Испании его никто особенно-то и не знает, как и в других странах. Стопроцентно», — приводит слова Мостового РИА Новости.
13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. 22 февраля «Спартак» победил «Локомотив» в первом матче ¼ финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») (1:0).
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал преимущества наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.