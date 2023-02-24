«Зенит» и «Венеция» планировали заключить партнёрство. Всё сорвалось из-за ситуации в мире

Клубы планировали заключить сотрудничество в начале 2022 года и обратились в «Текстильщик» для разработки специальной линейки одежды, посвящённой партнёрству. Однако из-за ситуации в мире концепт вещей «Зенита» и «Венеции», как и их партнёрство, не воплотился в жизнь.

«Из всех наших нереализованных затей, эта, пожалуй, имела наибольший потенциал прозвучать в той “спорт-фэшн-арт” тональности, что мы задумывали в наш день один. И даже в её абсолютной нереализованности мы этой затеей всё равно почти гордимся.



Задача была следующая: российский ФК “Зенит” и итальянский ФК “Венеция” объявляют об особом партнёрстве и развитии широкого по профилю сотрудничества. А “Текстильщик” превращает деловое сотрудничество в яркую коллаборацию — через создание общей дизайн-платформы, разработку и выпуск совместной для клубов коллекции одежды и сувениров с задачей их глобального присутствия.



Глобального присутствия у проекта, защищаемого в феврале 2022 года, не случилось — равно как не случилось и нашей встречи с магической Тео Пурлиотопулу. Интересная, даже изящная траектория проекта, скорее всего, навсегда легла в стол, и её жаль», — рассказали представители креативного агентства «Текстильщик» в соцсетях.