Путин предоставил гражданство РФ футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо
Игроки являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
Игроки являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
В сентябре 2022 года генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.
Малкому 25 лет, Клаудиньо 26 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.