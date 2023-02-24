Получившие гражданство РФ футболисты Малком и Клаудиньо продолжат считаться легионерами
Игроки «Зенита» являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
Игроки «Зенита» являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Получившие гражданство РФ футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо по-прежнему будут носить статус легионеров в сезоне-2022/23. Об этом говорится в регламенте Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликованном на официальном сайте организации.
В пятницу президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому и Клаудиньо российское гражданство. В соответствии с регламентом РПЛ, легионером считается футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами Международной федерации футбола (ФИФА).
В сентябре 2022 года генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.
Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.