Получившие гражданство РФ футболисты Малком и Клаудиньо продолжат считаться легионерами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Получившие гражданство РФ футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо по-прежнему будут носить статус легионеров в сезоне-2022/23. Об этом говорится в регламенте Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликованном на официальном сайте организации.

В пятницу президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому и Клаудиньо российское гражданство. В соответствии с регламентом РПЛ, легионером считается футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами Международной федерации футбола (ФИФА).

В сентябре 2022 года генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.