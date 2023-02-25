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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Ростова» Комличенко: интересно догнать «Зенит», добавить интрижки в чемпионате

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что команда хочет добавить интригу в чемпионате и забраться как можно выше в турнирной таблице.

Ростов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Интересно догнать, добавить интрижки. В “Зените” собраны такие же футболисты, как и мы — по две руки и ноги. Просто у них мастерства побольше, но и они могут допускать ошибки, проигрывать. Если “Зенит” настроен на каждый матч на 100%, то против него очень сложно играть из‑за набора исполнителей. Однако, другие команды могут дать бой лидеру чемпионата.

Реально ли отыграть семь очков? Как пойдёт. Конечно, сделать это непросто, но это футбол — всё возможно. Выйдут они на первый матч после возобновления сезона и сыграют 1:1 — оп, ничьишка. А мы выиграем — и уже минус два очка от преимущества.

Чувствую ли, что город ждёт повторения серебряных медалей? Такой накачки от болельщиков нет. Ко мне подходят, благодарят за текущий результат, им нравится, как играет “Ростов”. Что скрывать, нам и самим это нравится (улыбается). Нам хочется так подготовиться к сезону, чтобы выходить и выигрывать с первого матча. Не забываем и про Кубок России», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

«Ростов» после 17 туров РПЛ набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» 42 очка. В матче 18‑го тура РПЛ «Ростов» 4 марта сыграет дома с «Локомотивом», «Зенит» в этот день примет «Пари НН».

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