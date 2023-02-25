Не в интересах сборной. Зачем бразильцам «Зенита» выдали гражданство России

Футболистам не пришлось проходить все бюрократические процедуры, получая в течение пяти лет различные статусы для пребывания на территории России. Не пришлось и сдавать тест на знание русского языка, который они бы просто провалили.

В законодательстве РФ о предоставлении гражданства есть особый пункт, предусматривающий выдачу паспортов тем, кто обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для нашей страны. Как выясняется, именно футбольные полузащитники атакующего плана просто необходимы России в трудные времена.

Хотя, если копнуть глубже, необходимы они не столько стране, сколько «Зениту». Даже пролоббировав под предлогом успешного выступления в Лиге чемпионов изменения существовавшего лимита и добившись включения в заявку 13 легионеров с возможностью одновременного выхода на поле восьми из них, питерцы не успокоились. С получением российских паспортов Клаудиньо и Малкомом «Зенит» теперь может выпускать десять латиноамериканцев с российским вратарем. Формально лимит «8+3» будет соблюден.

Напомним, что на введении в российском чемпионате лимита на легионеров настоял еще в бытность руководителем отечественного футбола Виталий Мутко. Произошло это после того, как в одном из матчей в стартовом составе московского «Динамо» эпохи Алексея Федорычева вышли 11 иностранцев. Формула то ужесточалась, то смягчалась, но, по крайней мере, четырем российским футболистам место в составе всегда было гарантировано.

Это, в свою очередь, вызывало бурные дискуссии. Многие специалисты утверждали, что «дети лимита» с помощью агентов выбивают себе запредельные контракты и не пытаются конкурировать с привезенными теми же агентами легионерами. Только домашний чемпионат мира, в преддверии которого формулу лимита в очередной раз ужесточили до «6+5», показал, что все же определенная польза российскому футболу была.

«Зенит», и без того превосходящий конкурентов по РПЛ по возможностям комплектования состава, приобрел дополнительные преимущества. Говорить о том, что оформление паспортов Клаудиньо и Малкому было сделано в интересах сборной России, не приходится. Неслучайно, комментируя потенциальное выступление двух бразильцев за национальную команду, РФС не дал четкого ответа, возможно ли это прямо сейчас.

Оба теперь уже российских футболиста «Зенита» за национальную сборную Бразилии не заиграны, но есть два очень важных момента. И Клаудиньо, и Малком стали чемпионами Игр в Токио. В олимпийском турнире участвуют молодежные команды, но в финале составы можно усиливать тремя футболистами старшего возраста. Именно по этой причине ФИФА приравнивает олимпийский финал к матчам за национальную команду. Возможно, в РФС знают, как обойти это препятствие?

Есть еще одно важное положение, регулирующее смену футбольного гражданства. Игрок, пожелавший это сделать, должен не менее пяти лет жить и выступать в стране, цвета которой собирается защищать в дальнейшем. Именно столько ждал защитник ЦСКА Марио Фернандес, отказывая сборной Бразилии. Он получил российское гражданство и очень помог команде Станислава Черчесова на ЧМ-2018. А сейчас, как известно, снова отправился на родину, где вряд ли считается российским легионером.

«Зенит» сделал все возможное, чтобы Клаудиньо и Малком не были заиграны за национальную сборную родной страны, иначе предоставление им российских паспортов уже не помогло бы сменить легионерский статус. В сентябре 2021 года свежеиспеченные олимпийские чемпионы были вызваны главным тренером сборной Бразилии Тите на отборочный матч ЧМ-2022. Питерский клуб отозвал их из расположения «селесао», мотивировав необходимостью задействовать двух ведущих футболистов в гостевой игре Лиги чемпионов против «Челси».

Страны Южной Америки в соответствии с антиковидным протоколом в Великобритании входили в так называемую «красную» зону. Все прибывшие оттуда на Туманный Альбион, включая футболистов, должны были проходить карантин. Именно по этой причине не отпускали многих бразильских легионеров английские клубы. Только все это, как выяснилось, было формальным предлогом. Ведь отыгравший отборочные матчи за сборную Колумбии Вильяр Барриос спокойно прилетел в Лондон и вышел на поле против «Челси».

Практика натурализации легионеров для решения клубных задач в России началась с баскетбола. Там в свое время существовал достаточно странный лимит, который предусматривал нахождение на площадке как минимум двух россиян и, соответственно, не более трех легионеров. Под тем же предлогом отсутствия в нашей стране квалифицированных специалистов, в данном случае, баскетбольных плеймейкеров, ЦСКА оформил гражданство американцу Джону Роберту Холдену, который и за десять лет жизни в Москве по-русски говорить не научился. Зато принес своим броском «золото» сборной России на Евробаскете-2007.

Конкуренты армейцев тоже решили оформить американцам российские паспорта. «Химки» сделали россиянином Келли Маккарти, а московское «Динамо» — Трэвиса Хансена. Эти клубы пытались обозначить конкуренцию ЦСКА в баскетболе, как сейчас некоторые команды хотят соперничать с «Зенитом» в футболе. Маккарти еще сыграл за сборную России на Евробаскете-2009, хотя большой пользы не принес. Хансен, хотя он даже по-русски довольно бойко говорит, вообще оказался выступать за нашу национальную команду. В баскетболе нельзя привлекать в сборную больше одного натурализованного игрока. А «бронзу» на Евробаскете-2011 и Олимпиаде-2012 баскетбольная сборная России добыла без помощи «новых россиян».

С 2005 года руководители Ассоциации мини-футбола России занимаются натурализацией бразильцев. Уже три поколения ребят из Южной Америки отыграли на чемпионатах мира и Европы в составе российской сборной. На последнем крупном турнире с участием наших мастеров футзала (это был чемпионат мира-2021) выступали Ромуло, Робиньо и Эдер Лима. Только даже с помощью бразильских кудесников мяча россиянам не удается добиться побед на главных соревнованиях. Последнее «золото» на ЧЕ-1999 завоевало поколение Константина Еременко, обходившееся без натурализованных игроков.

И уж совсем смешно слышать высказывания депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова, заявившего, что Россия после вручения паспортов Малкому и Клаудиньо приобрела двух новых защитников Отечества.

Стоит напомнить историю футбола. Впервые к натурализации футболистов для решения турнирных задач прибегли в Италии в преддверии домашнего чемпионата мира 1934 года. Президент Федерации футбола Италии адмирал Джорджио Ваккаро получил вводную от Беннито Муссолини: «Италия должна завоевать “Золотую богиню”.

Действовал адмирал подобающим военному человеку образом. Изучив имеющиеся в его распоряжении резервы, принял решение сделать ставку на латиноамериканских легионеров. Благо, в 30-е годы прошлого столетия правила натурализации были упрощенные. Впрочем, и сегодня при желании в любой сборной можно задействовать мастеровитого южноамериканца или серба. В составе команды Роберто Манчини, выигравшей Евро-2020, выступали три натурализованных бразильца — Жоржиньо, Рафаэл и Эмерсон.

В Италии с этим никогда проблем не было. У многих латиноамериканцев есть итальянские корни. Их называют ориунди. В преддверии ЧМ-1934 в «Скуадре Адзурре» появились бразилец Анфилоджино Гуаризи и аргентинский квартет Луис Монти, Энрико Гуайата, Раймундо Орси и Аттило Демария. Все они были заиграны за национальные сборные своих стран, а Монти вообще играл за Аргентину в финале ЧМ-1930. Ориунди внесли весомый вклад в триумф «Скуадры Адзурры» на домашнем чемпионате мира. На счету Орси гол в финале против сборной Чехословакии.

А вот перед следующим чемпионатом мира во Франции итальянцы не досчитались тех ориунди, на которых рассчитывали. В 1935 году Италия начала готовиться к войне с Эфиопией, и в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Играть в футбол за историческую родину ориунди были готовы, но умирать за нее на полях сражения в их планы не входило. Орси улетел в Буэнос-Айрес якобы навестить больную мать. Три игрока «Ромы», включая Гуайято, доехали до пограничного города Вентимилья, пересекли французскую границу — и уплыли на пароходе в Аргентину. Итальянские газеты тут же заклеймили предателей и даже обвинили их в незаконном вывозе валюты.

Так что давайте будем честны: новые паспорта Клаудиньо и Малкома принесут ощутимые дивиденды только «Зениту». Ведь никто из конкурентов по РПЛ не ставит вопрос о том, почему питерский клуб получает такие преференции. В лучшем случае, имеющие финансовые ресурсы московские команды отыщут нескольких аргентинцев и спустя какое-то время оформят им российские паспорта. И вряд ли от этого выиграют выпускники российских футбольных академий.