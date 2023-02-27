Экс-тренер «Зенита» сравнил зарплаты футболистов в России и Европе
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил заработки футболистов в России и странах Европы.
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил заработки футболистов в России и странах Европы.
«Лучшим футболистам в России платят также, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе. Российский футбол — это средний показатель по Европе», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В 2022 году самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. По данным журнала Forbes, 23-летний француз заработает за сезон-2022/23 128 миллионов долларов.