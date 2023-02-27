Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Кубок России
14:30
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
02
Все события
19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Зенита» сравнил зарплаты футболистов в России и Европе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил заработки футболистов в России и странах Европы.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Лучшим футболистам в России платят также, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе. Российский футбол — это средний показатель по Европе», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В 2022 году самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. По данным журнала Forbes, 23-летний француз заработает за сезон-2022/23 128 миллионов долларов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Костомарова выводят из комы'. Чемпиону становится лучше?
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь