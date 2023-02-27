Экс-нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо завершил карьеру
Известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА бразильский нападающий Жо объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
ЦСКА
Манчестер Сити
Известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА бразильский нападающий Жо объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
Последним клубом в карьере Жо стал «Аль-Джабалайн», выступающий во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Бразилец покинул клуб 26 февраля.
В составе ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год и стал в составе армейцев чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также успел поиграть в «Манчестер Сити».
За сборную Бразилии Жо провел 20 матчей, в которых забил 5 голов.