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19:59 (мск), источник: Sport24

Экс-нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо завершил карьеру

Известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА бразильский нападающий Жо объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

ЦСКА
Манчестер Сити
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Источник: РИА "Новости"

Последним клубом в карьере Жо стал «Аль-Джабалайн», выступающий во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Бразилец покинул клуб 26 февраля.

В составе ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год и стал в составе армейцев чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также успел поиграть в «Манчестер Сити».

За сборную Бразилии Жо провел 20 матчей, в которых забил 5 голов.

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