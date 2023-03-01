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11:24 (мск), источник: Sport24

Романцев назвал нынешнюю проблему Абаскаля в «Спартаке»: Она может сказаться на обстановке в команде

Олег Романцев, 9 раз приводивший «Спартак» к победе в чемпионате страны, высказал мнение, что большой выбор игроков атаки может стать проблемой для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и стать причиной ухудшения обстановки в команде.

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Источник: РИА "Новости"

— У «Спартака» огромная конкуренция в атаке. Есть Промес, Соболев, Николсон, Мозес, Бальде, Мелешин, Игнатов, Зиньковский. Миодраг Божович как-то сказал, что много нападающих не бывает. А как вы считаете, такой выбор для тренера — плюс или головная боль?

— Конечно, такая конкуренция — проблема для тренера. И она может сказаться на обстановке в команде. Ведь те, кто не будет попадать в состав, могут обидеться. К счастью, я в такой ситуации не оказывался. Правда, был непростой момент с Пашей Погребняком.

Парень хорошо выглядел в дубле, забивал, но места в основном составе ему не находилось. Да и по манере он не очень в нашу игру вписывался. Поговорил с ним, объяснил ситуацию, предложил на время пойти в аренду, чтобы на серьезном уровне получать больше игровой практики. Он все понял. И, пройдя «Балтику», «Химки», «Шинник», оказался на ведущих ролях в «Зените», а потом и в сборной заиграл.

Что касается нынешней проблемы Абаскаля, то у него есть футболисты, которые уже заслужили право на место в атаке. Это, конечно же, Промес, Соболев, Николсон. А как быть с остальными?

Есть вариант, при котором кто-то из нападающих будет передвинут в среднюю линию. Как те же Игнатов с Бальде. Но это не выход. И тогда может встать вопрос об отправке кого-то из игроков в аренду, чтобы сохранить их для клуба, — сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

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