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11:02 (мск), источник: Sport24

Дзюба: Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Считаю, это неправильно

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит» выразил мнение, что петербургский клуб идет неверным путем, делая упор на бразильских футболистов.

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Источник: Sport24

«“Зенит” предложил мне такой контракт, что будто и не предлагал. Сразу скажу — у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то — нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период. Но в любом случае не хотел уже оставаться.

Понимал, что “Зенит” Санкт-Петербург превращается в “Зенит” Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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