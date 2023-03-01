Дзюба высказался об отношениях с Карпиным

«Эта напряженность исходит не от меня. Когда мы с ним разговаривали, я искренне пришел, чтобы донести, что топор зарыт и все ради сборной», — признался спортсмен. Он добавил, что согласился бы сыграть за сборную, если бы его вызвали.

Дзюба также раскритиковал подход Карпина к выбору игроков национальной команды. «Он же сейчас всех подряд вызывает. Мне был ближе подход Станислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить», — отметил нападающий. Он заявил, что его злит отношение нынешних членов команды к товарищеским матчам, и назвал их выступление безволием.