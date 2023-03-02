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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболиста «Локомотива» обвинили в домашнем насилии

Аманда Нуньес, бывшая девушка футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, находящегося в аренде в бразильском «Сан-Паулу», обвинила его в домашнем насилии. Об этом сообщает Globo.

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Источник: РИА "Новости"

Полиция зарегистрировала заявление, в котором Нуньес обвинила 23-летнего Габриэла в домашнем насилии, угрозах и телесных повреждениях. Правоохранители зафиксировали наличие следов травм на теле 20-летней девушки.

— «Сан-Паулу» будет внимательно следить за полицейским расследованием. Клуб никогда не будет закрывать глаза на агрессию в отношении женщин и примет все необходимые меры после надлежащего расследования, — гласит заявление бразильской команды.

Габриэл перешел в «Локомотив» в сентябре 2022-го. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В декабре московский клуб отдал его в аренду в «Сан-Паулу» до конца 2023 года.

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