Два года без Юрия Розанова: цитаты комментатора увидят зрители 18-го тура РПЛ на всех стадионах чемпионата России

На всех матчах 18-го тура РПЛ на рекламных бортах по периметру поля будут размещены самые известные цитаты комментатора, которые вошли в историю российской спортивной журналистики.

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ»:

— Мы познакомились в 2007 году на конкурсе комментаторов в самый первый день, когда у конкурсантов было еще собеседование. Нас гоняли по всяким футбольным вопросам, например, про того, кто должен был стать тренером сборной Англии, или стоит ли вызывать в нее Бэкхема, или почему ты любишь именно «Аякс».

Я помню тот день, потому что там сидели мэтры: Дмитриева, Маслаченко, Уткин, Розанов, Федоров, Гомельский, то есть большой стол людей, которые в профессии много-много лет. Я сидел отвечал, Розанов сидел рядом и очень тепло обращался ко мне, добивал какие-то вопросы, чтобы мне было комфортно, потому что, честно говоря, немного боялся всех этих людей. Кто я, и кто они.

Розанов все время улыбался и, когда эта беседа закончилась, он говорит: «Ну увидимся, господин Нагучев». И вот так он называл меня все время, все эти почти 15 лет я был «Господин Нагучев». Им я был, когда нужно было что-то обсудить, это было такое нежное обращение. Иногда «Ромыч, а что думаешь…?», и мы просто болтали о музыке или про Голландию 70-х. А когда он убирал слово «Господин» и просто говорил: «Нагучев», значит произошло что-то, за что он хотел бы мне напихать по-доброму, по-розановски, с использованием всех инструментов русского языка. Я уверен, что этого слегка побаивались все. Даже сейчас иногда ребята говорят, когда обсуждаем какой-нибудь репортаж: «Если бы Розанов услышал, что я сказал или что сделал, мне бы досталось».

Я бы вернулся в комнату, там бы сидел Дяденька, который спустил бы свои очки на нос и сказал исподлобья: «Ну и что это сейчас было, Нагучев? Думаешь эти твои пятые немецкие лиги кому-нибудь, кроме тебя интересны? Ты давай об игре больше!».

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»:

— Юрий Альбертович был не только учителем в профессии для всех нас, но и житейским наставником. Дяденька всего себя отдавал своей семье, был без ума от жены Жанны. Я очень хорошо помню, как она сидела рядом с ним, когда мы с Дяденькой работали первую игру после его возвращения в эфир, и держала за руку. Мне кажется, в психо-эмоциональном плане ее присутствие для Юрия Альбертовича было очень важно. Он на нее смотрел — и у них на лицах появлялась улыбка. Они очень хорошо друг друга дополняли.

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ»:

— Два года с нами нет Юры Розанова. Еще два года он боролся с болезнью. Но помимо этого — жил. Они прожили эти два года вместе с его супругой Жанной, дыша полной грудью. Да, тратя силы, время, средства на лечение. Но при этом, в другие моменты, как будто вбирая легкими воздуха больше, чем обычно.