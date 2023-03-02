Промес не явится на суд в Нидерландах в пятницу — иначе его арестуют

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на родственника и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

В пятницу состоится заседание суда по этому делу, но Промес на него не явится, пишет AD.nl. Это связано с тем, что в случае явки Квинси арестуют, а это может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

«У него есть контрактные обязательства перед клубом. И мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды. Как мы считаем, у нас есть возможность быстро доказать, что это несправедливо, но это риск, ведь Квинси может оказаться под арестом на долгое время. Как минимум на несколько недель. Тогда он не сможет выполнять обязательства перед “Спартаком”, и это может привести к разрыву контракта», — сказал юрист футболиста Роберт Малевич.