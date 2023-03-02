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17:32 (мск), источник: Sports.Ru

РФС объявил розыгрыш призов среди оформивших Fan ID. Среди подарков — квартира в Подмосковье и сертификаты на путешествия и покупку техники

РФС организовал розыгрыш призов среди болельщиков, оформивших Fan ID.

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Источник: РИА "Новости"

«Для всех любителей футбола стартовал большой розыгрыш крутых подарков. Среди них денежные сертификаты на путешествия, технику и покупки у партнеров. Главный приз — квартира в Подмосковье. Для участия нужно оформить карту болельщика на портале “Госуслуги” и посетить футбольный матч Мир РПЛ. Акция действует со 2 марта по 12 апреля, с 18-го по 22-й туры Мир РПЛ», — говорится в сообщении союза.

Квартира в Подмосковье является главным призом. Подарки второго уровня — сертификаты на 40 000 рублей на путешествия и сертификаты на 30 000 рублей на покупку техники. Приз третьего уровня — сертификаты до 3000 рублей на покупки у партнеров.

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