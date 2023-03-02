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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: Дзюба — удивительно глупый человек

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об интеллектуальных способностях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

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Источник: Чемпионат.com

«Я понял, почему у Артёма Дзюбы такая долгая и успешная карьера — карьера у него, безусловно, успешная, это имя останется в истории российского чемпионата и российского футбола. Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное — не воспринимать всерьёз никакие угрозы. У него есть он сам, и он сам в себя бесконечно верит.

Огромное число футболистов являются людьми по-настоящему творческими, склонны к рефлексии, преувеличению, они мнительны, а вот Дзюба — нет, понимаете?» — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

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