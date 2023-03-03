Источник: уголовное дело против Промеса осложняет процедуру получения им гражданства РФ

«Футбольный клуб “Спартак” Москва направил в Минспорта России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Куинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом “О гражданстве Российской Федерации”.



В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспорта России принято решение отказать ФК “Спартак” Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу», — сообщили в ведомстве.

По информации источника, отказ Минспорта в содействии «Спартаку» вызван сообщением Министерства внутренних дел об открытом против Квинси Промеса уголовном деле в Нидерландах.