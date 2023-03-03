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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев объяснил, почему назвал Слуцкого глупым слабаком

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил свои слова о Леониде Слуцком. Ранее комментатор заявил, что Слуцкий — глупый слабак.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему я назвал Слуцкого глупым слабаком? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал, и я нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался ещё неумным и необразованным. Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии, и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич.

И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опалёв. Я тоже сталкивался с людьми, которые хорошо знают Дарью Домрачеву, называли ее Домрáчевой», — цитирует Губерниева Sport24.

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