Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу с использованием карты болельщика

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Матч между воронежским футбольным клубом «Факел» и подмосковными «Химками» откроет программу первого после зимней паузы тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). С 18-го тура чемпионата России для прохода на стадионы всех клубов РПЛ нужна карта болельщика.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 3.03.2023, 19:00 Факел - Химки -

Игра между «Факелом» и «Химками» пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 19:00 мск. Встреча команд в первой половине чемпионата завершилась нулевой ничьей. «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 17 матчей. «Химки» с 12 очками располагаются на предпоследней, 15-й позиции.

«Химки» были очень активны во время зимнего трансферного окна. В этот период клуб подписал контракты с бразильским форвардом Маркосом Гильерме, полузащитниками Жаниу Бикелом (Португалия), Лачезаром Котевым (Болгария), защитниками Петаром Голубовичем, Николой Античем, Стефаном Мелентиевичем (все — Сербия), Лео Андраде (Бразилия), Кристианом Тассано (Уругвай), Львом Скворцовым (Казахстан), а также российскими футболистами Давидом Кобесовым, Владимиром Хубуловым и Виталием Лысцовым. К «Факелу» зимой присоединились нападающий Евгений Марков, полузащитники Вячеслав Якимов, Мохамед Браими, Реда Рабеи.

«Факел» в первой части сезона РПЛ одержал одну победу, 11 сентября команда на своем поле выиграла у московского «Локомотива» (2:0). С того момента воронежцы шесть раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Химки» в первой части сезона победили трижды, в последний раз команда набрала три очка 4 ноября в игре с «Оренбургом» (2:0).

Остальные матчи 18-го тура РПЛ пройдут в субботу и воскресенье. 4 марта состоятся игры «Спартак» — «Урал» (начало в 14:00 мск), «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (16:30 мск), «Ахмат» — «Оренбург» (16:30 мск) и «Ростов» — «Локомотив» (19:30 мск). 5 марта пройдут матчи «Динамо» — «Крылья Советов» (14:00 мск), «Краснодар» — «Торпедо» (16:30 мск) и «Сочи» — ЦСКА (19:30 мск).

Карта болельщика

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводилось понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась у зрителей 4 июля 2022 года.

С начала сезона-2022/23 РПЛ карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»). 1 декабря закон о карте болельщика начал действовать на стадионах всех клубов РПЛ. 27 февраля пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что более 450 тыс. граждан оформили карту болельщика. 28 февраля первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров сообщил, что все проблемы с внедрением карты болельщика на стадионах устранены.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».