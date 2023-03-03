«Гражданство получают положительные люди». Сыграют ли Малком и Клаудиньо за сборную России?

Ускоренная процедура

Футболисты прошли упрощенную процедуру, доступную в России с 2020 г. По закону, который действует не так давно, иностранцам достаточно прожить в стране год вместо ранее необходимых пяти лет, а потом уже можно претендовать на российский паспорт при выполнении дополнительных критериев. Среди условий кроме житейских (как брак с гражданином/гражданкой России) есть и профессиональные.

Процедуру ни сами бразильцы, ни их представители подробно не описывали, но в сентябре 2022 г. «Зенит» сообщал, что после того, как футболисты сами изъявили желание получить паспорт, отправил соответствующие запросы в Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта, а в Минспорта за три дня до публикации президентского указа уточняли, что петербургский клуб оформил необходимые документы со своей стороны.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 4.03.2023, 16:30 Зенит - Пари Нижний Новгород -

Вероятно, сработал пункт «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ»: клуб обосновал квалификацию футболистов, министерство предоставило «мотивированное ходатайство заинтересованного федерального органа исполнительной власти о приеме заявителя в гражданство РФ» — и этот процесс завершился так, как хотели Малком с Клаудиньо.

Малком, которому сейчас 26 лет, перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» за 40 млн евро летом 2019 г., на него в Петербурге рассчитывали как на игрока, способного вывести команду на новый уровень в Лиге чемпионов, но первые два сезона осенью, во время группового этапа, ему мешали травмы. Единственный полноценный еврокубковый сезон для него — ЛЧ-2021/22, где «Зенит» занял третье место в группе и прошел в плей-офф Лиги Европы. В младшем турнире Малком и забил единственный мяч — в проигранном домашнем матче испанскому «Бетису».

Клаудиньо, ровесник Малкома, появился в «Зените» на два года позже, сейчас он проводит второй сезон в России после перехода из бразильского «Ред Булл Брагантино» за 12 млн евро. Он сразу стал основным игроком, провел все матчи группового этапа Лиги чемпионов и забил в них два мяча (в ворота шведского «Мальме» и английского «Челси», это две из трех игр, где «Зенит» набрал очки) и быстро превратился в главного креативного футболиста команды.

Во всех трех полных сезонах Малком становился чемпионом России, у Клаудиньо тоже стопроцентный результат: он выиграл РПЛ-2021/22.

Все еще легионеры

Даже с паспортами РФ бразильцы не перестают быть легионерами в Российской премьер-лиге, потому что этот статус завязан на спортивном гражданстве. Если не учитывать особое положение игроков из Белоруссии (из-за привилегий внутри союзного государства) и Армении/Грузии/Киргизии (члены Евразийского экономического союза), иностранцами с точки зрения лимита считаются футболисты, которые не могут выступать за сборную России.

Вероятность, что Малком и Клаудиньо станут доступны для национальной команды, тоже существует — но это вопрос 2024 г. в первом случае и 2026 г. во втором. РФС выпустил разъяснения, что опирается на информацию из открытых источников о том, в каких матчах за сборные Бразилии принимали участие игроки ранее, а официальное подтверждение нужно будет получить от Бразильской конфедерации футбола.

Малкому, чтобы выступать за сборную России и не считаться легионером, понадобится пройти процедуру смены спортивного гражданства, потому что он играл за Бразилию в официальных турнирах ФИФА — но обратиться за этим в специальный трибунал он сможет только после пяти лет проживания в России, т. е. не раньше 2024 г.

Клаудиньо в турнирах под эгидой ФИФА за бразильские сборные не играл, ему менять спортивное гражданство проще, но он тоже не сможет начать этот процесс до того, как проживет в России пять лет, — т. е. опция откроется только в 2026 г. При условии что оба футболиста за это время больше не будут выступать за Бразилию.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ», комментируя одобрение бразильцам гражданства России сразу после публикации президентского указа, заявил, что «это было движение их души», а клуб только помог с юридическими процедурами. И добавил: «Честно говоря, удивляюсь, когда ктото начинает искать причины из серии “а почему и зачем”, видеть в этом чьюто финансовую выгоду».

С точки зрения системы налогообложения для иностранных работников, как и для российских, ключевое значение имеет не российский паспорт, а период времени, который они находятся на территории России, обращает внимание в разговоре с «Ведомости. Спортом» Галина Семенова, кандидат экономических наук, доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Если игроки проводят в России более 183 дней за 12 следующих подряд месяцев, они становятся резидентами, для них действует ставка налога НДФЛ 13% до 5 млн руб., а свыше 5 млн руб. — 650 000 ₽ + 15% с суммы всех доходов, превышающих 5 млн руб., — объясняет она. — Если футболисты были нерезидентами и затем становятся ими, они могут пересчитать налог со ставки 30% на 13%, сдав налоговую декларацию, а излишне уплаченная сумма возвращается на расчетный счет».

По информации бразильских медиа, Малком после переподписания контракта с «Зенитом» зарабатывает около 7 млн евро в год, Клаудиньо — порядка 4 млн. Они обновили соглашения в июле, теперь у обоих договоры с петербургским клубом до конца сезона 2026/27.

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Двойное гражданство никак не сказывается и на начислении страховых взносов, эти суммы формируются на общих основаниях, уточняет Семенова. В целом, делится мнением кандидат наук, иностранные игроки охотно едут в Россию, потому что в нашей стране значительно ниже НДФЛ с дохода, а страховые взносы ложатся на работодателя, физическое лицо со своего дохода их не выплачивает. Тогда как в европейских странах физлицо платит и НДФЛ, и часть страховых взносов — работодатель берет их на себя лишь частично.

Профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Александр Чеботарев, руководящий программой «Международное и национальное спортивное право», согласен, что преференции бразильских футболистов заключаются в первую очередь в разнице налоговых ставок: например, в Бразилии они бы отчисляли государству 27,5%.

«С точки зрения ценности Малкома и Клаудиньо наверняка принималась в расчет не только их возможная игра за сборную России, но и потенциальная ценность для российского футбола в будущем, по окончании карьеры, — поясняет Чеботарев в интервью “Ведомости. Спорту”. — Их компетенции и знания о бразильском футболе могут быть интересны в России, это могло стать дополнительным аргументом».

Кроме того, профессор предполагает, что при принятии положительного решения важен был социальный и политический аспект, отчасти одобрение российских паспортов для Малкома и Клаудиньо, по его мнению, можно сравнить с предоставлением российского гражданства французскому актеру Жерару Депардье в 2013 г.

«Гражданство получают положительные в социальном плане люди, — объясняет Чеботарев. — А на современном этапе России важно подчеркнуть, что для таких профессионалов страна привлекательна как место работы и жизни».