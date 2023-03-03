Прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы для Промеса
Прокуратура Нидерландов потребовала два года лишения свободы для нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает NOS.
Прокуратура Нидерландов потребовала два года лишения свободы для нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает NOS.
По данным источника, обвинение считает, что 31-летний футболист виновен в нападении с отягчающими обстоятельствами на своего двоюродного брата на семейной вечеринке в 2020 году. В зале суда были прослушаны телефонные разговоры вскоре после инцидента, в которых Промес якобы признался, что хотел зарезать своего двоюродного брата.
Сообщается, что адвокат игрока заявил на суде, что, по его мнению, прослушиваемые телефонные разговоры не должны использоваться в качестве доказательства. Эти звонки были перехвачены в связи с другим уголовным расследованием, которое ведется в отношении футболиста. Оно связанно с контрабандой наркотиков.
Приговор, скорее всего, будет вынесен через две недели. Футболист отрицает свою вину.
В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года.