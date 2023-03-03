Прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы для Промеса

По данным источника, обвинение считает, что 31-летний футболист виновен в нападении с отягчающими обстоятельствами на своего двоюродного брата на семейной вечеринке в 2020 году. В зале суда были прослушаны телефонные разговоры вскоре после инцидента, в которых Промес якобы признался, что хотел зарезать своего двоюродного брата.

Сообщается, что адвокат игрока заявил на суде, что, по его мнению, прослушиваемые телефонные разговоры не должны использоваться в качестве доказательства. Эти звонки были перехвачены в связи с другим уголовным расследованием, которое ведется в отношении футболиста. Оно связанно с контрабандой наркотиков.

Приговор, скорее всего, будет вынесен через две недели. Футболист отрицает свою вину.