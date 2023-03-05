«Сочи» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Предматчевая интрига в основном связана с фигурами главных тренеров команд. Легенда Казани, двухкратный чемпион России как тренер Курбан Бердыев четыре с лишним года спустя возвращается в российский футбол — и сразу в соперниках большой клуб, это интересно. Владимир Федотов отлично работал в Сочи, поэтому получил приглашение в ЦСКА и в этом сезоне с учетом Кубка России уже три раза обыгрывал команду, которую он великолепно знает. Получится ли в четвертый раз?

Букмекеры не уверены, но полагают, что да. Даже несмотря на то, что сочинцы играют дома на «Фиште». В этом сезоне клуб, кажется, окончательно застрял в середине таблицы и вряд ли ее покинет, так что у Бердыева как раз есть 13 туров на эксперименты и постройку команды на следующий сезон. У ЦСКА же задачи более насущные: «Спартак» и «Ростов» накануне потеряли очки, значит, есть реальный шанс приблизиться к тройке, а именно место в топ-3 является главной задачей армейцев на сезон. На стороне красно-синих и форма: команда Федотова уже проверила себя в двух кубковых баталиях с «Краснодаром» и в целом провела их успешно. Бердыев же добивался хороших результатов только в серии товарищеских матчей, и полноценный дебют лишь сегодня.

На что ставить

«Сочи» медленно, но верно прогрессирует, но, как мы уже сказали, задачи дать результат немедленно у Бердыева нет. ЦСКА продолжает серию лихих, по-настоящему кавалерийских матчей, как правило, упуская за матч немало голевых моментов, но какие-то из них все-таки реализует. Уверенности, что ЦСКА в четвертый раз из четырех попыток за сезон обыграет «Сочи», у букмекеров нет, и коэффициент на победу гостей очень приличный — на сайте и в приложении БК Olimpbet можно взять их победу за 2.27. Эту ставку мы и рекомендуем.

В то же время довольно расклад между тремя исходами свидетельствует о том, что в первом после зимней паузы туре РПЛ сложно сразу уверенно поделить клубы на фаворитов и аутсайдеров. Поэтому можно зайти с другого конца, и плясать от сочинцев: всем отлично известно, что команды Курбана Бердыева предельно строго действуют в обороне. Именно с нее туркменский специалист начинает строительство новой команды. С учетом весенного футбола и того, что трибуны «Фишта» не будут особенно сильно заполнены, и футболисты не получат сильного импульса рваться в атаку от болельщиков, можно спрогнозировать «низовой» матч. Коэффициент БК Olimpbet на тотал меньше 2.5 составляет 2.1. Тоже приятная ставка.

Игорь Борунов

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