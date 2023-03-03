«Химки» сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче РПЛ после зимнего перерыва

Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Его финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

На 20-й минуте полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов не сумел реализовать пенальти, пробив в штангу, но уже спустя две минуты Маркос Гильерме всё-таки вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма ответный гол забил хавбек «Факела» Георгий Гонгадзе. Во втором тайме соперникам не удалось поразить ворота друг друга — 1:1.