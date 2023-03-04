Что должно беспокоить «Зенит». Это не только «Спартак»

В «Зените» неспокойно. Неожиданно? Более чем. Казалось бы, что может волновать действующего чемпиона, который только что уверенно преодолел очередной раунд Кубка России и с шестиочковым отрывом от идущего вторым «Спартака» лидирует в РПЛ? Тем более в первом туре после возобновления турнира премьер-лиги соперник сине-бело-голубых — не те же красно-белые, отлично готовый ЦСКА или возрождающийся «Локомотив», а идущий 12-м «Пари НН». К тому же команда Сергея Семака примет нижегородцев на «Газпром Арене».

Так в чем же дело? Открываем комедию «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. Находим монолог главного героя Александра Чацкого. Видим фразу, ставшую, выражаясь современным языком, мемом: «А судьи кто?».

Именно этот аспект беспокоит «Зенит». Смотрим назначение на субботний матч. Роль главного арбитра доверена Роману Галимову. Далее открываем краткую рецензию лучшего эксперта России по судейству, моего коллеги по «СЭ» Александра Боброва. Читаем: «40-летний рефери из Улан-Удэ будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре с лишним года. В последний раз он обслуживал встречу высшей лиги 10 ноября 2018-го, когда в Самаре играли “Крылья Советов” и “Ахмат” (1:2). 14 ноября того же года он судил матч первого дивизиона “Тамбов” — “Армавир” (0:1), после чего вообще перестал получать назначения — до середины апреля 2019-го. А затем его снова отправили в запас. В октябре 2019 года, как подтвердила тогда пресс-служба РФС, в отношении судьи проводилась комплексная проверка. По нашим данным, она включала в себя детектор лжи».

Сергей Семак и Вячеслав Караваев | Источник: Спорт-Экспресс

Теперь представьте, что вы — Семак или гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Напряглись бы? Может, не до тряски, но повод, согласитесь, есть.

Идем дальше. На встречи сине-бело-голубых довольно часто получают назначения либо начинающие арбитры, либо рефери после долгого простоя. Причем это касается как раз встреч с середняками. Вот список:

15 июля. «Химки» — «Зенит». Евгений Кукуляк. 36 лет. Первый матч в РПЛ датирован 2020 годом — «Оренбург» — «Урал».

22 июля. «Зенит» — «Крылья Советов». Артем Чистяков. 35 лет. Первый матч в РПЛ датирован четырьмя годами ранее, чем у Кукуляка, — 2016-й, «Оренбург» — «Анжи». Но в апреле 2018-го он в игре 26-го тура между «Краснодаром» и «Арсеналом» еще в первом тайме показал желтую карточку форварду «быков» Федору Смолову за симуляцию, что вызвало большой скандал. Предупреждение оказалось для нападающего четвертым, следующий матч с ЦСКА второй после Квинси Промеса бомбардир того чемпионата пропустил (южане уступили на выезде со счетом 1:2), Чистяков чуть позже признал ошибку и по своей инициативе прошел проверку на детекторе лжи. Однако это не спасло его от длительной паузы в работе на высшем уровне — в следующий раз Артем судил в РПЛ в октябре 2021-го.

28 августа. «Урал» — «Зенит». Павел Шадыханов. 36 лет. Первый матч в РПЛ датирован 2021 годом — «Тамбов» — «Краснодар».

16 октября. «Пари НН» — «Зенит». Вновь Чистяков.

24 октября. «Зенит» — «Сочи». Вновь Кукуляк.

Теперь Галимов…

Евгений Кукуляк | Источник: Спорт-Экспресс

Кроме того, насколько мне известно, у сине-бело-голубых вызывает вопрос механизм выбора встреч с ВАР в Кубке. Понятно, что, увы, не на всех российских аренах есть соответствующее оборудование, но существуют мобильные комплексы. Однако РФС не посылал их ни на выездной для зенитовцев четвертьфинальный матч с «Аланией» в прошлом сезоне, ни в этом феврале в Ульяновск на «Волгу». Дело в том, что четких критериев в регламенте турнира не прописано, перед каждой игрой в регионах, где стадионы не такие современные, решение принимается, как говорится, «вручную». Питерцы немного не понимают, почему постоянно не попадают в число счастливчиков.

Безусловно, когда речь идет о противостояниях типа «Зенит» — «Пари НН» или «Зенит» — «Алания», явный фаворит в случае неудачи не имеет права списывать все на судейство. По всем законам — спортивным, моральным — причины следует искать в себе.

Но дьявол ведь в деталях. Неверные решения арбитров далеко не всегда влияют на конечный результат, но способны, например, нарушить планы тренерского штаба — если кого-то придется менять из-за того, что футболист «повис» на «горчичнике», или неправильно засчитанный/не засчитанный гол накладывает свой отпечаток на матч-менеджмент.

Конечно, никто не говорит о некоем заговоре против «Зенита» — все осознают, что подобное просто невозможно. Но некоторые вопросы судейская тема в Петербурге вызывает. И поэтому, и потому что «Спартак» не дремлет, а явно прибавляет, расслабляться чемпиону рано. До конца турнира в премьер-лиге сине-бело-голубым предстоит не торжественный марш по ковровой дорожке, а трудный путь. На котором нет мелочей.