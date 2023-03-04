Футболист сборной России рассказал о борьбе с лишним весом

«Я всегда борюсь и с весом, и с [жировыми] прослойками. Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь — ешь, что хочешь», — заявил спортсмен.

Джикия также ответил на вопрос о питании в преддверии товарищеских матчей сборной. «Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет», — сказал, смеясь, защитник.

26 февраля стало известно, что российские футболисты сыграют в товарищеском матче против Ирана. Матч пройдет 23 марта в Тегеране. Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная также проведет встречу с Ираком 27 марта в Сочи.