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16:06 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче в РПЛ после зимней паузы

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:2 сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Открытие Банк — Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметился Руслан Литвинов (45+4-я и 74-я минуты), у «Урала» отличились Рай Влут (29, с пенальти) и Эрик Бикфалви (64). Встреча началась с символического удара по мячу, который нанесла чемпионка Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова, являющаяся болельщицей красно-белых.

В составе московского клуба первую официальную игру провел парагвайский защитник Алексис Дуарте, который перешел в команду 24 января. Ранее игрок выступал за парагвайский «Серро Портеньо» и был капитаном команды.

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе в Москве система использовалась впервые. С начала сезона-2022/23 РПЛ карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» (домашний клуб — «Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»).

«Спартак» не проигрывает в РПЛ на протяжении девяти матчей (шесть побед, три ничьи) и занимает второе место в турнирной таблице с 37 очками в 18 матчах. «Урал» не знает поражений в РПЛ на протяжении восьми игр (пять побед, три ничьи) и занимает 10-е место в таблице с 22 очками в 18 матчах.

В следующем туре «Спартак» примет воронежский «Факел» 11 марта, «Урал» в этот же день на выезде встретится с московским «Торпедо».

Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
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