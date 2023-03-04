Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Эльче
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Удинезе
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Шальке-04
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Эмполи
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Пари Нижний Новгород
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Урал
22
Все события
17:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» лишил «Спартак» мечты о чемпионстве. Красно-белые не побеждают дома при очень спорном судействе

«Спартак» проводит отличный сезон, но конкурировать с «Зенитом» по-настоящему можно будет только в следующем году — интрига в чемпионате практически умерла.

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Спартак» играет вничью с «Уралом» и практически лишает себя надежды на чемпионство в нынешнем сезоне. Надеяться на неуверенную игру питерцев в оставшихся матчах так же глупо, как верить в участившиеся в последнее время многочисленные сообщения об НЛО. Увы, но главная интрига в чемпионате умирает в первом же туре нового года. Абаскаль выжал максимум в первый год пребывания в «Спартаке», в следующем сезоне борьба с «Зенитом» будет очень горячей.

Казалось, что «Спартак» героически переломил неудачно складывающийся домашний матч чемпионата с «Уралом», но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, приняв максимально спорное решение. Все уже давно привыкли, что российские арбитры дают неоднозначные свистки и являются катализаторами постоянных скандалов. Судейские ошибки — визитная карточка российского футбола на протяжении многих лет.

Но, думаю, никто из болельщиков красно-белых даже при всем желании не сможет найти причину для критики главного тренера команды. «Спартак» Абаскаля прогрессирует, показывает качественную игру и тактическую гибкость, в его составе много молодежи и отличная атмосфера внутри коллектива. Сегодня «Спартак» имеет все, чтобы прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ, а Абаскаль неожиданно для всех уверенно идет к званию лучшего тренера текущего сезона в России.

Если говорить о трех официальных матчах нового года, то «Спартак» показал, что он отлично готов к возобновлению сезона. Слабым местом красно-белых с большой натяжкой можно назвать лишь правый фланг: команда в основном атакует левым краем и допускает больше остроты у своих ворот, которая приходит справа. В остальном «Спартак» выглядел сбалансированной командой со множеством различных опций в атаке.

После смены владельца «Спартак» очень круто поменялся, из самого скандального и веселого клуба превратившись в знающего себе цену спокойного и размеренного красно-белого гиганта. Те немногочисленные недопонимания между сотрудниками, которые присутствуют сегодня внутри «Спартака», не вылезают наружу, позволяя тренеру и команде работать в абсолютном спокойствии, прогрессировать и добиваться поставленных целей.

Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь