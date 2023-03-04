Соболев: хочу поздравить болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол

«Хочу поздравить всех болельщиков “Спартака” с победой 3:2. Я считаю, что забил красивый гол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви. У «Спартака» дубль оформил Руслан Литвинов. В концовке встречи арбитр матча Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, так как мяч влетел в ворота после свистка судьи.