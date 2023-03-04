Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Эльче
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Удинезе
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Шальке-04
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Эмполи
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Пари Нижний Новгород
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Урал
22
Все события
17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев: хочу поздравить болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Хочу поздравить всех болельщиков “Спартака” с победой 3:2. Я считаю, что забил красивый гол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви. У «Спартака» дубль оформил Руслан Литвинов. В концовке встречи арбитр матча Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, так как мяч влетел в ворота после свистка судьи.

Москвичи набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» находится на 10-й строчке. Команда Виктора Гончаренко заработала 22 очка.

Читайте также
Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Дзюба: я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь