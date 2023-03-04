Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Эльче
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Удинезе
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Шальке-04
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Эмполи
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Пари Нижний Новгород
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Урал
22
Все события
17:31 (мск), источник: Sports.Ru

Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек. Это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида

Стала известна посещаемость первого матча «Спартака» после введения Fan ID.

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

Как сообщает журналист Севастиан Терлецкий, игру красно-белых с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2) посетили около 4,5 тысячи болельщиков.

Это худший показатель посещаемости домашнего матча «Спартака» с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений. 18 сентября 2004-го на матче против «Рубина» в «Лужниках» тоже присутствовали 4500 человек.

Следующую домашнюю игру в рамках Мир РПЛ московская команда проведет 11 марта — против «Факела».

Читайте также
Спартак
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь