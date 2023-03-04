Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Удинезе
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Эльче
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Шальке-04
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Эмполи
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Пари Нижний Новгород
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Урал
22
Все события
18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» разгромил «Пари НН» и увеличил отрыв от «Спартака» до восьми очков

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Зенит
Пари Нижний Новгород
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Малком открыл счёт на 12-й минуте встречи, пробив со штрафного недалеко от штрафной площади «Пари НН». На 37-й минуте Андрей Мостовой заработал пенальти, который не сумел реализовать Далер Кузяев, пробив выше ворот. В начале второго тайма Малком оформил дубль после передачи Андрея Мостового. На 82-й минуте Александр Ерохин забил третий гол ударом из-за пределов штрафной. В качестве ассистента вновь выступил Мостовой.

«Зенит» набрал 45 очков в 18 матчах и лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на восемь очков. «Нижний Новгород» находится на 12-м месте с 19 очками.

Читайте также
Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Дзюба: я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь