«Зенит» разгромил «Пари НН» и увеличил отрыв от «Спартака» до восьми очков

Малком открыл счёт на 12-й минуте встречи, пробив со штрафного недалеко от штрафной площади «Пари НН». На 37-й минуте Андрей Мостовой заработал пенальти, который не сумел реализовать Далер Кузяев, пробив выше ворот. В начале второго тайма Малком оформил дубль после передачи Андрея Мостового. На 82-й минуте Александр Ерохин забил третий гол ударом из-за пределов штрафной. В качестве ассистента вновь выступил Мостовой.