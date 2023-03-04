Переводчик «Локо» Сасиев умер во время игры с «Ростовом». Ему делали операцию на сердце в Москве
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о смерти 47-летнего мужчины.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о смерти 47-летнего мужчины.
«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в “Локомотиве”. Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — сказал Галактионов после выездного матча с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
«На 48-м году после продолжительной болезни из жизни ушел переводчик “Локомотива” Мурат Сасиев. Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации. Футбольный клуб “Локомотив” шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», — сказано в сообщении «Локомотива».