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4 марта, источник: Sports.Ru

Переводчик «Локо» Сасиев умер во время игры с «Ростовом». Ему делали операцию на сердце в Москве

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о смерти 47-летнего мужчины.

Локомотив
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Источник: Чемпионат.com

«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в “Локомотиве”. Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — сказал Галактионов после выездного матча с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Как передает инсайдер Иван Карпов, Сасиев умер во время игры. Он находился в Москве, где ему делали операцию на сердце.

«На 48-м году после продолжительной болезни из жизни ушел переводчик “Локомотива” Мурат Сасиев. Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации. Футбольный клуб “Локомотив” шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», — сказано в сообщении «Локомотива».

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