Переводчик «Локо» Сасиев умер во время игры с «Ростовом». Ему делали операцию на сердце в Москве

«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в “Локомотиве”. Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — сказал Галактионов после выездного матча с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Как передает инсайдер Иван Карпов, Сасиев умер во время игры. Он находился в Москве, где ему делали операцию на сердце.